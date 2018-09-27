SPOR

İşte Slaven Bilic'in yeni takımı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Peki son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimler şimdi hangi takımlarda? İşte o isimler...

Süper Lig'e ismini kazıyan isimler şimdi neredeler?

Şimdi neredeler?

1 / 122

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
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Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)

Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
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Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
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Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
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Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
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Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
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Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
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Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
17 / 122

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
18 / 122

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
19 / 122

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
20 / 122

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
21 / 122

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
22 / 122

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
23 / 122

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
24 / 122

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
25 / 122

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
26 / 122

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
27 / 122

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
28 / 122

Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)

Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)
29 / 122

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
30 / 122

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
31 / 122

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
32 / 122

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
33 / 122

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
34 / 122

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
35 / 122

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
36 / 122

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
37 / 122

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
38 / 122

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
39 / 122

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
40 / 122

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
41 / 122

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
42 / 122

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
43 / 122

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
44 / 122

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
45 / 122

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)
46 / 122

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
47 / 122

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
48 / 122

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
49 / 122

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
50 / 122

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
51 / 122

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
52 / 122

Cesare Prandelli - Takımı: Yok

Cesare Prandelli - Takımı: Yok
53 / 122

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
54 / 122

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
55 / 122

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
56 / 122

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
57 / 122

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
58 / 122

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
59 / 122

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
60 / 122

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
61 / 122

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
62 / 122

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
63 / 122

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
64 / 122

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
65 / 122

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
66 / 122

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
67 / 122

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
68 / 122

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
69 / 122

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
70 / 122

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
71 / 122

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
72 / 122

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
73 / 122

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
74 / 122

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
75 / 122

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
76 / 122

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
77 / 122

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
78 / 122

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
79 / 122

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
80 / 122

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
81 / 122

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
82 / 122

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
83 / 122

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
84 / 122

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
85 / 122

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
86 / 122

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
87 / 122

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
88 / 122

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
89 / 122

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
90 / 122

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
91 / 122

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
92 / 122

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
93 / 122

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
94 / 122

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
95 / 122

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
96 / 122

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
97 / 122

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
98 / 122

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
99 / 122

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
100 / 122

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
101 / 122

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
102 / 122

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
103 / 122

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
104 / 122

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
105 / 122

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
106 / 122

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
107 / 122

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
108 / 122

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
109 / 122

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
110 / 122

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
111 / 122

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
112 / 122

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
113 / 122

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
114 / 122

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
115 / 122

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
116 / 122

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
117 / 122

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
118 / 122

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
119 / 122

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
120 / 122

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
121 / 122

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
122 / 122

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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Anahtar Kelimeler:
slaven bilic al ittihad süper lig

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