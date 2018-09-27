İşte Slaven Bilic'in yeni takımı!

Süper Lig'e ismini kazıyan isimler şimdi neredeler?
Şimdi neredeler?
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Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
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Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
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Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
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Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
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Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
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Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
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Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
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Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
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Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
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Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
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Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
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Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
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Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
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Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
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Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
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Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
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Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
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Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)
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Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
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Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
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Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
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Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
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Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
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Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
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Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
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Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
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Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
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Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
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Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
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Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
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Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
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Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
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Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
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Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)
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Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
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Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
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Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
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Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
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Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
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Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
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Cesare Prandelli - Takımı: Yok
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Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
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Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
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Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
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Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
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Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
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Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
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Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
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Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
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Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
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Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
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Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
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Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
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Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
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Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
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Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
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Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
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Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
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Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
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Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
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Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
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Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
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Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
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Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
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Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
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Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
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Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
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Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
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Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
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Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
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Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
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Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
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Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
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Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
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Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
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Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
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Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
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Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
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Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
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Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
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Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
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Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
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Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
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Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
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Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
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Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
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Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
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Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
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Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
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Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
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Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
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Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
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Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
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Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
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Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
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Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
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Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
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Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
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İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
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Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
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Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
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Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
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Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
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Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
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Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
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Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
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Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
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Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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