Şimdiye kadar izlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

Ülkemizde genellikle 3 Aptal ve PK gibi komedi filmleri ile bilinen Aamir Khan’ın, IMDB’den 8’in üzerinde puan alan farklı dallarda onlarca filmi bulunuyor. Dram filmlerinde konunun özünü, tüm içeriğe başarılı bir şekilde işleyen Aamir Khan’ın Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) gibi başrolünün yanı sıra yönetmenliğini yaptığı filmleri de bulunuyor. Mutlaka izlenmesi gereken filmleri arasında Dangal gibi dramatik filmler yer aldığı gibi gülmekten yerlere yatacağınız PK gibi filmleri de bulunuyor. Çok yönlü bir oyuncu olan Aamir Khan filmleri ile izleyicilerine sosyal mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. Hint sinemasının en başarılı oyuncularından biri olan Aamir Khan’ın içinizi ısıtacak dram filmleri ve soğuk kış günlerinde evinizde keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak listemiz ile siz de en iyi Aamir Khan filmleri içerisinden çeşitli öneriler alabilirsiniz. İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler 3 Idiots (3 Aptal) – 2009

Aamir Khan komedi filmleri arasında dünyanın en popüler yapımı olan 3 Idiots, yoğun komedi içeriğinin yanı sıra aslında dramatik sayılabilecek bir hikaye içeriyor. Filmlerinde izleyicilerini eğlendirirken aynı zamanda onlara çeşitli hayat mesajları da vermekten hoşlanan Aamir Khan’ın bu özelliğini oldukça iyi bir şekilde yansıtan film, oyuncunun en büyük başarıları arasında gösteriliyor.

Rancho Cchanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi adlı 3 arkadaşın, Hindistan’ın en önemli mühendislik okullarından birinde yaşadığı öğrencilik yıllarını konu alan filmde, farklı hayatlardan gelen birçok öğrencinin eğitim sistemi ile yaşadıkları sorunlar olabilecek en komik şekilde yansıtılıyor. Fakir bir aileden gelen Raju, kuracağı firma ile ailesini bu hayattan kurtarmak isterken, Farhan ise sadece ailesinin yönlendirmesi ile bu okulu tercih etmiştir. Rancho’nun bu okulu tercih etmesindeki tek neden ise mühendisliğe olan büyük ilgisidir. Eğitim sistemindeki sorunları açık şekilde yansıtan filmde siz de bu 3 arkadaşın hayatlarına ortak olabilirsiniz. En güzel Aamir Khan filmleri arasında üst sıralarda bulunan 3 Idiots, IMDB’nin En İyi Hint Filmleri listesinde de 10. sırada yer alıyor. Dangal - 2016

Bollywood’un en popüler filmleri arasında yer alan Dangal, 2016 yılında vizyona giren ve baş rollerinde Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh gibi profesyonel Hint oyuncularını gördüğümüz, güreş hayranı Mahavir Singh Phogat’ın biyografisini anlatmaktadır.

Güreşe olan tutkusu ile iki kızını küçük yaşlardan itibaren güreş eğitimi veren Mahavir Singh Phogat bu sayede kızlarının ilerleyen yıllarda güreşte ses getiren isimler arasında yer almasını sağlar. 2010 yılında Delhi’de düzenlenen Commonwealth Games’de Geeta altın madalya alırken kız kardeşi Babita ise gümüş madalya almıştır. Kızların aldığı güreş eğitiminin yanı sıra, ülkenin güreşe olan bakış açısı ve karşılarına çıkan sosyal sorunları da işleyen Dangal, IMDB’nin en iyi Hint Filmleri listesinde de 6. sırada yer alıyor. Gerek hikayesi gerekse kaliteli oyunculuğu ile Dangal, mutlaka izlenmesi gereken Aamir Khan filmleri arasında yer alıyor. Dhoom 3 – 2013

2013 yılında vizyona giren Dhoom 3 filmi, yakın zamanda izleyebileceğiniz en güzel Aamir Khan filmleri arasında yer alıyor. Aksiyon dolu hikayesi ile oldukça keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak olan film, Bollywood’un en popüler aksiyon, macera filmlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük yaşlardan beri babasının yanında sirkte gösteriler yapan Sahir, kendini bu yıllardan itibaren sihirbazlık ve illüzyonistlik alanında geliştirmeyi başarmıştır. Ancak yıllardan bu yana çalıştıkları sirk, maddi yetersizlikler yüzünden kapanma seviyesine gelir. Sirki kurtarmak için kredi çeken babası, durumu kurtaramayınca borcu da artmaya devam eder. Borçlarının sıkıntısı ile intihar eden babasının bu durumuna şahit olan Sahir’in ise artık hayatta tek bir amacı kalmıştır. Babasının intikamını almak için mükemmel bir soygun planlayan Sahir, Aaliya ile birlikte yola koyulur. Dhoom film serisinin son filmi Dhoom 3, Aamir Khan’ın başrol oyunculuğu ile farklı bir seviyeye taşınıyor. Aksiyon ve gerilimin tavan yaptığı Dhoom 3 ile siz de evinizde sevdikleriniz ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun! Ghajini – 2008

Başrolünü Aamir Khan’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise A.R. Murugadoss’un yaptığı Ghanjini, 2008 yılında vizyona giren ve bol aksiyonlu içeriğinin yanı sıra dramatik detayları ile, en çok izlenen Aamir Khan filmleri arasında yerini alıyor. Aamir Khan’ın en çok gişe yapan filmi Ghanjini, ünlü oyuncunun en popüler aksiyon filmi olarak karşımıza çıkıyor. Filmin konusu ise Hindistan’ın en zengin iş adamları arasında yer alan Sanjay Singhania’nın hayatını anlatıyor. Nişanlısı ile yakın zamanda evlilik hayalleri kuran Sanjay’ın nişanlısı Kalpana, bir çete saldırısında çete lideri Ghanjini tarafından öldürülür. Saldırıda aldığı bir darbe yüzünden her 10 dakikada bir hafızasını kaybetmeye başlayan Sanjay ise nişanlısının intikamını Ghanjini’den almaya yemin eder. Hayatının ve nişanlısının hafızasından silinmemesi için hatırlamak istediği detayları vücuduna dövme olarak yaptıran Shanjay, intikamını almak için zorlu yollardan geçmek zorundadır. Aksiyon severler tarafından kaçırılmamasını tavsiye ettiğimiz Ghanjini, mutlaka izlenmesi gereken Aamir Khan filmleri arasında yer alıyor.

Lagaan (Bir Zamanlar Hindistan’da) - 2001

Aamir Khan komedi filmleri arasında dramatik yönleri ile de büyük ilgi toplayan Lagaan, 2001 yılında vizyona giren ve Aamir Khan’ın kendi film prodüksiyon şirketi ile çektiği ilk filmidir. Lagaan’da oynadığı rolü ile Ulusal Film Ödülleri’nde En Püpüler Film ve Filmfare Ödülleri’nde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Çıktığı yıllarda oldukça büyük beğeni toplayan Lagaan, en iyi Aamir Khan filmleri arasında yer alıyor. Filmde ise Champaner kendinin büyük bir kuraklığın esiri olması ve halkın bu kuraklık ile mücadelesi anlatılıyor. Filmin geçtiği yıllarda Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğunu görüyoruz. Kuraklık ile mücadele eden köylüler, İngiliz toprak sahiplerinden Lagaan adı verilen verginin bir süreliğine durdurulmasını talep ederler. İngilizler ise bu talebi sadece kendilerini kriket karşılaşmasında yenmeleri şartı ile kabul edeceklerini belirtirler. Bhuvan adlı bir genç ise İngilizlere bu karşılaşmada meydan okur. PK – 2014

Aamir Khan komedi filmleri arasında bilimkurgu yapısı ile dikkat çeken nadir filmlerden bir tanesi olan PK, tanrıyı sorgulayıcı yapısı ile dünya çapında büyük ilgi topladı. Başka bir gezegenden gelen P.K’nın, gerçek tanrıyı bulma çabasını konu alan filmde, daha önce kimse tarafından sorulmayan sorular soran P.K, izleyicilerin felsefi düşünce gücünü güçlendirici yapısı ile dikkat çekiyor. P.K’nın gerçek tanrıyı arayışı sırasında yaşadığı olaylar ve insanlardan aldığı cevaplar, izleyicilerin de bu noktada düşünmesini sağlıyor. Farklı bir galaksiden gelen Peekay’ın, bu arayışı sırasında aşk hayatına da dahil oluyoruz.

Yönetmenliği Rajkumar Hirani tarafından yapılan filmin başrollerinde Hint sinemasının başarılı isimleri Aamir Khan ve Anushka Sharma yer alıyor. 2014 yapımı P.K içerdiği hiciv içeriği ile Hint sinemasına farklı bir bakış açısı getiren filmlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında vizyona girdiği yıllarda ise Hint sinemasında en çok brüt hasılat yapan film rekorunu kıran PK, günümüzün de en sevilen Aamir Khan filmlerinden bir tanesidir. Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) - 2007

Yapımcılığı, yönetmenliği ve başrolü Aamir Khan’a ait olan Her Çocuk Özeldir, yoğun dramatik yapısı ve güçlü hikayesi ile en iyi Aamir Khan filmleri arasında yer alıyor. IMDB tarafından yapılan en iyi Hint filmleri sıralamasında ise Taare Zameen Par 8. sırada yer alıyor. Filmde, çevresindeki kimse tarafından takdir edilmeyen 8 yaşındaki Ishaan Awasthi’nin ve onun hayatını değiştiren öğretmeninin hikayesi anlatılmaktadır. Okulda sık sık arkadaşları ile kavga eden Ishaan’ın dersleri de oldukça kötüdür. Arkadaş ilişkilerinde başarılı olamayan çocuğun, öğretmenleri ve ailesi de durumdan oldukça şikayetçidir. Ailesi ise Ishaan’ın bu durumunun düzelmesi ve daha disiplinli bir hale gelmesi için onu yatılı okula göndermeye karar verir. Yatılı okulda da işler değişmezken, okuldaki resim öğretmeni Ram Shankar ile iletişim kurmaya başlayana kadar. Aslında çocuğun yalnız ve mutsuz bir hayat geçirdiğini fark eden öğretmeni, durumun nedenini sorgularken aslında Ishaan’ın çok özel bir çocuk olduğunu fark edecektir. Derin hikayesi ile sizi ekranların başına hapsedecek olan Her Çocuk Özeldir, en çok izlenen Aamir Khan filmleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.