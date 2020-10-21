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Şimdiye kadar yapmamış olmanıza üzüleceksiniz: Bulaşık makinesinde turşu yapımı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Türk mutfağında özel bir yere sahip olan ve faydaları saymakla bitmeyen turşuyu bulaşık makinesinde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bulaşık makinesinde turşu yapımını adım adım anlatıyoruz.

Şimdiye kadar yapmamış olmanıza üzüleceksiniz: Bulaşık makinesinde turşu yapımı

Özellikle kuru fasulye, nohut, pilav gibi yemeklerin yanında enfes giden turşunun belki de şimdiye kadar duymadığınız bir yöntemini açıklıyoruz: Bulaşık makinesinde turşu yapımı!

Turşu yapmanın şimdi tam zamanı. Bulaşık makinesinde turşu yapımı için ister salatalık ister havuç isterseniz karışık turşu yapabilirsiniz. Ama bizden söylemesi bulaşık makinesinde turşu yapımında kornişon turşusu daha lezzetli oluyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI NASIL OLUYOR?

"Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?" dediğinizi duyar gibiyiz. Bulaşık makinesinde turşu yapımı imkânsız değil hatta çok kolay. Üstelik her zaman yaptığınız gibi lezzeti de harika olacak.

Adım adım Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? gibi tüm sorularınıza cevap vereceğiz.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI TARİFİ

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir… Kornişin turşusunu tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

ADIM ADIM BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI

Bulaşık makinesinde turşu yapımı hazırlık aşaması

  • Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin.
  • Sarımsakları doğrayarak içine atın.
  • Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin.
  • Tuz iyice eriyene kadar karıştırın.
  • Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün.
  • Limon tuzunu ve şekerini ilave edin.
  • Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın.
  • Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin.
  • Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.

Bulaşık makinesinde turşu kurma yapılışı

  • Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin.
  • Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli.
  • Bulaşık makinesini en uzun ve en sıcak programda çalıştırın.
  • Program bitince makinenin içinde soğumaya bırakın.

Turşularınız hazır. Afiyet olsun!

Dilerseniz aynı gün içinde dilerseniz de birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklayabilirsiniz.

Önemli notlar:

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, sülfür içerdiği için lahana kullanmamaya dikkat edin.


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