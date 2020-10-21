Şimdiye kadar yapmamış olmanıza üzüleceksiniz: Bulaşık makinesinde turşu yapımı

Özellikle kuru fasulye, nohut, pilav gibi yemeklerin yanında enfes giden turşunun belki de şimdiye kadar duymadığınız bir yöntemini açıklıyoruz: Bulaşık makinesinde turşu yapımı!

Turşu yapmanın şimdi tam zamanı. Bulaşık makinesinde turşu yapımı için ister salatalık ister havuç isterseniz karışık turşu yapabilirsiniz. Ama bizden söylemesi bulaşık makinesinde turşu yapımında kornişon turşusu daha lezzetli oluyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI NASIL OLUYOR?

"Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?" dediğinizi duyar gibiyiz. Bulaşık makinesinde turşu yapımı imkânsız değil hatta çok kolay. Üstelik her zaman yaptığınız gibi lezzeti de harika olacak.

Adım adım Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? gibi tüm sorularınıza cevap vereceğiz.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI TARİFİ

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir… Kornişin turşusunu tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.