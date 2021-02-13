SİMESEN, engelli çalışanların eğitimlerinin karşılığı kadrolara sınavsız geçişini istedi

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, engelli çalışanlar için eğitimlerinin karşılığı olan kadrolara sınavsız geçiş hakkı istedi.

Dursun, yazılı açıklamasında, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinde nitelikli kadrolara yeterli sayıda yer verilmediğini ileri sürdü.

Bu nedenle ön lisans ya da lisans mezunu olmasına rağmen birçok kişinin iş için yardımcı hizmetler ya da genel idari hizmetler kadrosunu tercih ettiğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, atandıktan sonra eğitimlerine devam edip ön lisans ya da lisans mezunu olan, hatta yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini tamamlayan engelli çalışanlar da var. Kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yeterli sayıda kadrolarda açılmaması ve bu sınavlarda engelli çalışanlara fırsat eşitliği tanınmaması nedeniyle söz konusu çalışanlar yeniden EKPSS'ye girip edindikleri mesleki kadrolara atanmayı istiyor. İstedikleri kadrolara atanan engellilerin bir kısmı halen çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alamadıkları için maddi ve manevi büyük hak kayıplarına uğruyor."