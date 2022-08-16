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  4. Simge Sağın'dan çok konuşulan cesur poz! "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?"

Simge Sağın'dan çok konuşulan cesur poz! "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?"

16.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, şarkılarıyla ve sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yeni şarkısının çekimlerinden pozlarını paylaşan şarkıcıya takipçilerinden beğeni ve yorumlar ardı ardına geldi.

Simge Sağın'dan çok konuşulan cesur poz! "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?"

Simge Sağın, güzel fiziğiyle verdiği pozlarıyla hayranlarının gözlerini kamaştırıyor. Instagram hesabından sık sık fiziğini sergileyen pozlarını paylaşan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pembe mayosuyla olay olmuştu. Güzel şarkıcı, son olarak yeni klibinden paylaştığı post ile takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"ÇORABININ GÜZELLİĞİ DE BİR BAŞKA"

41 yaşındaki Simge Sağın, muhteşem fiziğiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Klibinden paylaştığı cesur poza takipçileri "Su gibisin", "Çorabının güzelliği de bir başka", "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?" tarzında yorumlar geldi.

simge sağın

Şarkıcı, muhteşem fiziğiyle verdiği pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

simge 2

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