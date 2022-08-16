Simge Sağın'dan çok konuşulan cesur poz! "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?"

Simge Sağın, güzel fiziğiyle verdiği pozlarıyla hayranlarının gözlerini kamaştırıyor. Instagram hesabından sık sık fiziğini sergileyen pozlarını paylaşan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pembe mayosuyla olay olmuştu. Güzel şarkıcı, son olarak yeni klibinden paylaştığı post ile takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"ÇORABININ GÜZELLİĞİ DE BİR BAŞKA"

41 yaşındaki Simge Sağın, muhteşem fiziğiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Klibinden paylaştığı cesur poza takipçileri "Su gibisin", "Çorabının güzelliği de bir başka", "Nasıl bu kadar çekici olabiliyorsun?" tarzında yorumlar geldi.

Şarkıcı, muhteşem fiziğiyle verdiği pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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