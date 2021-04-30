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Simge Sağın'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

30.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkı çıkaran Simge Sağın soluğu İbo Show'da aldı. Simge'nin paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

Simge Sağın'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

Ekranlara 9 yılın ardından geri dönen İbrahim Tatlıses yeni konuklarıyla dikkat çekti. Yeni şarkı çıkaran Simge Sağın İbo Show'a konuk oldu.

Programdan bir karesini paylaşan Simge heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

Ekran Alıntısı

"Cumartesi gecesi biz varız.Çok değerli İbrahim Tatlıses ile beraber şarkı söylemek ve programa katılmak benim için unutulmazdı... Mesela; ‘Kal benim için’i’ sahibiyle, (sahibinin yanında bir de) söylemek içimi titretti hele ki o şahane orkestrayla... Cumartesi gecesi görüşürüz."

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Simge Sağın İbo Show
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