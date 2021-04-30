Simge Sağın'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

Ekranlara 9 yılın ardından geri dönen İbrahim Tatlıses yeni konuklarıyla dikkat çekti. Yeni şarkı çıkaran Simge Sağın İbo Show'a konuk oldu.

Programdan bir karesini paylaşan Simge heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumartesi gecesi biz varız.Çok değerli İbrahim Tatlıses ile beraber şarkı söylemek ve programa katılmak benim için unutulmazdı... Mesela; ‘Kal benim için’i’ sahibiyle, (sahibinin yanında bir de) söylemek içimi titretti hele ki o şahane orkestrayla... Cumartesi gecesi görüşürüz."

