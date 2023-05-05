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Simge Sağın derin göğüs dekolteli mayosuyla sere serpe uzandı! 'Icardi beğenirse söyleyin'

05.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı, dansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, Fedon'un denize atlamasının ardından sezonu açtı. Derin göğüs dekolteli mayosuyla sere serpe uzanan ünlü ismin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Simge Sağın derin göğüs dekolteli mayosuyla sere serpe uzandı! 'Icardi beğenirse söyleyin'

Şarkıcı Simge Sağın iddialı ve cesur tarzı ile sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim yaz sezonunu erkenden açtı.

Simge Sağın derin göğüs dekolteli mayosuyla sere serpe uzanıp poz verdi ve tatil pozlarını takipçileri ile paylaştı. Sağın'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Simge Sağın 1

'Aşkın Olayım' şarkısı dillere pelesenk olan ve her Icardi gol attığında çalmaya başlanan şarkının ardından ikili hakkında bir takım iddialar gündeme geldi.

Simge Sağın 2

Icardi ile hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Simge Sağın'ın son paylaşımına da yine 'Icardi görmesin', 'Icardi beğenirse söyleyin' gibi yorumlar yapıldı.

Simge Sağın ıcardi

Simge Sağın 4

Simge Sağın 3

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Simge Sağın sosyal medya

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