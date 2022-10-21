Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Simge Sağın'ın iddialı tarzına, takipçileri kayıtsız kalamadı.

Dün akşam Harbiye'de konser veren Simge Sağın, göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti.

Simge Sağın'ın beli, bacağı ve göğsünün altındaki dövmeler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sağın'ın konser paylaşımına ''Dövmeleri görünecek diye elbise yapmışlar'', ''Abla Gülşen'i aratmıyorsun'' ve ''Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen'' gibi yorumlar yapıldı.

41 yaşındaki Simge Sağın, cesur konser tarzıyla sık sık magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.



