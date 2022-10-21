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  4. Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

21.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı stiliyle adından söz ettiren güzel şarkıcı Simge Sağın, Harbiye konserinde tercih ettiği derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Sağın'ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Simge Sağın'ın iddialı tarzına, takipçileri kayıtsız kalamadı.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Dün akşam Harbiye'de konser veren Simge Sağın, göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Simge Sağın'ın beli, bacağı ve göğsünün altındaki dövmeler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Sağın'ın konser paylaşımına ''Dövmeleri görünecek diye elbise yapmışlar'', ''Abla Gülşen'i aratmıyorsun'' ve ''Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen'' gibi yorumlar yapıldı.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

41 yaşındaki Simge Sağın, cesur konser tarzıyla sık sık magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'

Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu! 'Dövmeleri görünecek diye...'


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