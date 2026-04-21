Uzak Şehir 59. bölüm fragmanı izle! "Ben sana çok aşığım Alya"

Uzak Şehir 58. bölümüyle 20 Nisan akşamı izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok izleyici hikâyenin gidişatına dair eleştirilerini dile getirdi. Bölümün hemen ardından 59. bölüm fragmanının paylaşılması ise heyecanı artırdı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'den gelen yeni fragmanda Alya ve Cihan fanları heyecanlandı. Cihan "Seni sevmek benim seçimim. Ben sana çok aşığım Alya!" sözleriyle fragmana damga vurdu.

Sosyal medyada seyircilerin bir kısmı "Fragman yakıyor", "Cihan Alya'yı öp", "Sonunda güzel fragman" yorumlarında bulundu.

İşte Uzak Şehir 59. bölüm fragmanı: