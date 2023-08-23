Simge Sağın'ın mayolu pozları olay oldu! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan ve Icardi ile birlikte şarkı söyleyen Simge Sağın son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Her yaptığıyla olay olan ünlü şarkıcı bu defa tatil pozlarıyla gündem oldu.

Şimdilerde Göcek'te tatilin tadını çıkaran Simge Sağın turuncu mayosuyla pozlar verdi. Ünlü şarkıcının 'Şükür saati' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fit hali ile dikkat çeken Simge Sağın'ın gönderisine herkes aynı yorumu yaptı. Görenler; 'Sen nasıl 42'sin ona şaşıyorum', '42 olduğundan emin miyiz?' dedi.

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile yaptı.

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmi Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı.

Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi.

Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.





