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Simge Sağın'ın mayolu pozları olay oldu! Gören herkes aynı şeyi söyledi

23.08.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşkın Olayım" şarkısıyla dillere pelesenk olan ünlü şarkısı Simge, iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim tatil pozlarıyla olay oldu. Simge Sağın Göcek'teki tatilinden mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sağın'ın gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan ve Icardi ile birlikte şarkı söyleyen Simge Sağın son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Her yaptığıyla olay olan ünlü şarkıcı bu defa tatil pozlarıyla gündem oldu.

Şimdilerde Göcek'te tatilin tadını çıkaran Simge Sağın turuncu mayosuyla pozlar verdi. Ünlü şarkıcının 'Şükür saati' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Simge Sağın' 1

Fit hali ile dikkat çeken Simge Sağın'ın gönderisine herkes aynı yorumu yaptı. Görenler; 'Sen nasıl 42'sin ona şaşıyorum', '42 olduğundan emin miyiz?' dedi.

Simge Sağın' 2

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile yaptı.

Simge Sağın' 3

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

Simge Sağın' 4

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmi Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı.

Simge Sağın' 5

Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi.

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Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

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