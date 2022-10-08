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Simge Sağın'ın yağmurda deniz keyfi

08.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Simge Sağın, ekibiyle birlikte mavi tura çıktı. Yoğun konser maratonunu geriden bırakan ve Göcek'te tatil yapan güzel şarkıcı, yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girerek o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Simge Sağın'ın yağmurda deniz keyfi

Miş Miş, Üzülmedin mi?, Yakın, Öpücem ve Aşkın Olayım gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Simge Sağın, yaz boyunca ülkenin farklı şehirlerinde konser verdi. Yoğun konser maratonunu geride bırakan şarkıcı, ekibiyle tatile çıktı.

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YAĞMURDA DENİZ KEYFİ

3 yıl önce söylediği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesiyle adından söz ettiren şarkıcı, müzisyen arkadaşı Onur ile Göcek'te deniz keyfi yaptı.

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Güzel havanın tadını çıkartarak dinlenen şarkıcı, yağmura aldırış etmeden denize girdi.

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Fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Simge Sağın, o anları da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır" notunu ekledi.

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