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Simge Sağın paylaştı Icardi hemen beğendi! Sosyal medya durur mu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 14:14
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Icardi ile sık sık yakınlaştırılan Icardi yine adından söz ettirdi. Her ne kadar Simge "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" dese de sosyal medyada bu konu konuşulmaya devam ediyor.

Simge Sağın paylaştı Icardi hemen beğendi! Sosyal medya durur mu...

Icardi'nin çalkantılı aşk hayatı gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadıklarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettiren Icardi sık sık Simge'ye de yakıştırılıyor.

Güzel şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e verdiği röportajda, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Icardi için "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” diyen Simge aşk iddiaları hakkında açık konuştu.

Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" şeklinde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Son olarak, Simge'nin yılbaşı paylaşımını Icardi'nin hızla beğenmesi, aşk dedikodularını alevlendirdi. Her ikisi de sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili aşk iddialarını yalanlasa da sosyal medyada sık sık birbirlerine yakıştırılıyor.

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Simge Sağın
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
simge icardi'nin anca getir götürünü yapar kusura bakmasın da
simge çok dolanıyor benim bildiğim icardi affetmez
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