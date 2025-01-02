Simge Sağın paylaştı Icardi hemen beğendi! Sosyal medya durur mu...

Icardi'nin çalkantılı aşk hayatı gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadıklarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettiren Icardi sık sık Simge'ye de yakıştırılıyor.

Güzel şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e verdiği röportajda, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Icardi için "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” diyen Simge aşk iddiaları hakkında açık konuştu.

Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" şeklinde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Son olarak, Simge'nin yılbaşı paylaşımını Icardi'nin hızla beğenmesi, aşk dedikodularını alevlendirdi. Her ikisi de sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili aşk iddialarını yalanlasa da sosyal medyada sık sık birbirlerine yakıştırılıyor.