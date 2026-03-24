Yasak Elma yeniden çekiliyor! NOW’da ekrana gelecek

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri de Yasak Elma idi. Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut ve Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma hakkında şaşırtan karar...

Yasak Elma'nın yeniden ekrana dönmesi gündemde… Hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile usta senarist Melis Civelek’te olan diziyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmalar başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce film yapılması da düşünülen dizinin yeni sezonda yeniden NOW’da ekrana gelmesi planlanıyor.

DÖRT ANA KARAKTER OLACAK

Dizinin ilk toplantıları yapıldı. Her şey yolunda giderse Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun hayat verdiği Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden bir hikâye anlatılacak. Bayram öncesi Fatih Aksoy ile Eda Ece bir araya geldi. Eda Ece’nin vereceği karar merak konusu…