Simge Sağın, sabahlıkla poz verdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, yeni Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Simge Sağın, bir arkadaşının kendisini evdeyken çektiği fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabahlığının altına hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Sağın, o anlarını Instagram hesabında yayınlayan bir arkadaşının paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Son günlerde konserden konsere koşan ve iddialı sahne kıyafetleriyle de çok konuşulan Simge Sağın’ın konser maratonu devam ediyor.

Arkadaşının şarkıcı için 'Evde olduğu tek gün' notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

