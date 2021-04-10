Simge Sağın yeni klibiyle olay oldu!

Simge Sağın sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Simge'nin, yeni şarkısı için çektiği klip de hayranlarından tam not aldı.

Cesur sahnelere klibinde yer veren Simge'nin seksi görüntüsü beğeni topladı.

Simge klibini paylaşıp "Sevmek Yüzünden beni hep çocukluğumda, çok keyif aldığım bir yerde, çok mutlu olduğum bir ân’a götürüyor... Umarım sizlerde de güzel hisler bırakır..." dedi.

İşte Simge Sağın'ın klibindeki o sahnelerden bazıları:



