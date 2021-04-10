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Simge Sağın yeni klibiyle olay oldu!

10.04.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge, derin sessizliğinin ardından ‘Sevmek Yüzünden’ adlı şarkısıyla dönüş yaptı. Simge Sağın'ın şarkısı kadar klibinde verdiği pozlar da olay oldu.

Simge Sağın yeni klibiyle olay oldu!

Simge Sağın sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Simge'nin, yeni şarkısı için çektiği klip de hayranlarından tam not aldı.

Cesur sahnelere klibinde yer veren Simge'nin seksi görüntüsü beğeni topladı.

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Simge klibini paylaşıp "Sevmek Yüzünden beni hep çocukluğumda, çok keyif aldığım bir yerde, çok mutlu olduğum bir ân’a götürüyor... Umarım sizlerde de güzel hisler bırakır..." dedi.

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İşte Simge Sağın'ın klibindeki o sahnelerden bazıları:

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