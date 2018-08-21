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Simon Kjaer'in eşinden heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyacanlandırdı.

Simon Kjaer'in eşinden heyecanlandıran paylaşım

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyacanlandırdı. Danimarkalı oyuncunun eşi, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve İstanbul seçeneklerini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray simon kjaer Elina Kjaer

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