Simon Kjaer'in eşinden heyecanlandıran paylaşım

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyacanlandırdı. Danimarkalı oyuncunun eşi, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve İstanbul seçeneklerini ekledi.





