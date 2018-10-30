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Damien Comolli için olay sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ünlü futbol yazarı Simon Kuper'in 2004 yılında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili olarak "Bugünlerde hiçbir büyük kulüp onu istemiyor, çünkü bunca yıldır istatistiklere bakarak aldığı kararların büyük çoğunluğu başarısız oldu" ifadesini kullanmış.

Damien Comolli için olay sözler!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hakkında ünlü futbol yazarı Simon Kuper'in 2014 yılı sonunda söylediği sözler dikkat çekti.

Simon Kuper'in Damien Comolli ve Fenerbahçe ile adı geçen Laurent Blanc ile ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Fransız Damien Comolli, futbolda istatistik kullanımının öncüsüdür. 28 yıldır (2014 için) oyuncu araştırma ve transferi işinde istatistiklere göre hareket eder. Bir oyuncunun performansının ne zaman aşağı düşeceğini böyle bileceğini düşünüyor. Örneğin, bir oyuncunun hızı bir önceki yıla göre %20 düşmüşse bu oyuncuyu kesinlikle almaz. İstatistiklerin hayranıdır.

"TORRES KONUSUNDA BÜYÜK BİR TAHMİN YAPTI"
Bir oyuncunun kariyerinin ne zaman düşüşe geçeceğini tahmin etmede ustadır. Fernando Torres konusunda büyük bir tahmin yapmıştı. İstatistiklere bakarak Liverpool'a Andy Carroll ve Tottenham'a Gareth Bale'i transfer ettirdiğini biliyorum.

"İSTENMİYOR, ÇÜNKÜ KARARLARI BAŞARISIZ OLDU"
Fakat, bugünlerde hiçbir büyük kulüp onu istemiyor, çünkü bunca yıldır istatistiklere bakarak aldığı kararların büyük çoğunluğu başarısız oldu.

"BLANC DA İSTATİSTİKÇİLERLE HAŞIR NEŞİRDİR"
İstatistikçilerin büyük dezavantajları vardır. Asla, oyuncularla temasa geçmemiş olmaları. Bazen, teknik direktörlerden ve antrenörlerden duyduklarını anlamlandıramazlar. Aralarında her zaman büyük bir fark oluşur. Mesela, Laurent Blanc da çok uzun süredir istatistikçilerle haşır neşir olur, futbolla ilgili fikir alışverişinde bulunur."

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Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli Fenerbahçe Simon Kuper Tottenham laurent blanc

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