Şimşekler Grubu, Adana Demirspor yönetimine talip oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un taraftar derneklerinden Şimşekler Grubu ve ADS-DER ortak düzenledikleri basın toplantısında 1 Haziran’da yapılacak kongrede hala başkan adayı belirlenememesine tepki gösterdi.

Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, yönetime talip olduklarını açıkladı. Mayıs ayının son haftası olmasına rağmen Adana Demirspor'da başkan adayının çıkmaması camiada huzursuzluğa neden oldu. 1 Haziran'da Adana Demirspor olağan genel kurulunun yapılacak olması ve yönetime kimsenin talip olmaması üzerine Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek ve ADS-DER Başkanı Telat Şahin ortak basın toplantısı düzenledi.

Adana Demirspor'un sahipsiz kalmaması gerektiğini belirten Ertan Zeybek, “Adana Demirspor ligde kalır diye sevinir olduk. Kongremize bir hafta var ve ortada kesinleşmiş bir aday yok. Yani Adana Demirspor sahipsiz kalmamalı. Yönetimlerin hatalarından dolayı artık sabrımızın sonuna geldik. Adana Demirspor bugüne kadar hep yönetim hatalarından bu duruma geldi” diye konuştu.