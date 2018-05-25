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Şimşekler Grubu, Adana Demirspor yönetimine talip oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

ADS-DER ve Şimşekler Grubu, ortak basın toplantısı düzenleyerek, 1 Haziran'da yapılacak kongrede hala başkan adayı belirlenememesine tepki gösterdi. Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, yönetime talip olduklarını açıkladı

Şimşekler Grubu, Adana Demirspor yönetimine talip oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un taraftar derneklerinden Şimşekler Grubu ve ADS-DER ortak düzenledikleri basın toplantısında 1 Haziran’da yapılacak kongrede hala başkan adayı belirlenememesine tepki gösterdi.

Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, yönetime talip olduklarını açıkladı. Mayıs ayının son haftası olmasına rağmen Adana Demirspor'da başkan adayının çıkmaması camiada huzursuzluğa neden oldu. 1 Haziran'da Adana Demirspor olağan genel kurulunun yapılacak olması ve yönetime kimsenin talip olmaması üzerine Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek ve ADS-DER Başkanı Telat Şahin ortak basın toplantısı düzenledi.

Adana Demirspor'un sahipsiz kalmaması gerektiğini belirten Ertan Zeybek, “Adana Demirspor ligde kalır diye sevinir olduk. Kongremize bir hafta var ve ortada kesinleşmiş bir aday yok. Yani Adana Demirspor sahipsiz kalmamalı. Yönetimlerin hatalarından dolayı artık sabrımızın sonuna geldik. Adana Demirspor bugüne kadar hep yönetim hatalarından bu duruma geldi” diye konuştu.

“Adana Demirspor varsa Şimşekler Grubu sayesinde var” diyen Zeybek, “Taraftar grupları olarak nedense hep biz eleştiriliyoruz. ‘Neden sustunuz, neden tepki göstermediniz' diye tepki gösteriyorlar. Adana Demirspor taraftar gruplarının tek menfaati Adana Demirspor'dur. Bunu herkes böyle bilsin. Yönetimlerden tabii ki taleplerimiz oluyordur. Pankart oluyordur. Deplasmana gideceğiz otobüs parası oluyordur. Yani bu tarz isteklerimiz tabii ki olacak. Şimşekler Grubu olmasa Adana Demirspor çoktan kapanmıştı. Bu bir gerçek yani” dedi.

“ŞİMŞEKLER GRUBU OLARAK YÖNETİME TALİBİZ"
Önceki başkanlara teşekkür ederek geçmişteki başkanların yöneticilik yapmasını istemediklerini belirten Zeybek, “Yeni yüzler, planlı programlı ve bu işi artık kurumsal hale getirecek yeni başkanlar istiyoruz. Bunu da yapmıyoruz diyen yöneticiler yapmasın. Biz Şimşekler Grubu olarak yönetime talibiz. Artık kendi listemizi de oluştururuz. Kulübü de bunlardan çok güzel yönetiriz. Ama kulübü yönetiriz. Para anlamında değil. Kulübün parayla yönetilmediğini herkes bu sezon gördü. Para da harcansa yönetimsel yanlışlar oluyorsa kulüp küme düşme durumuna gelebiliyor. Belki sezonun en fazla parası harcandı ama Adana Demirspor kümede kaldı diye neredeyse şampiyonluk turu atacaktık. Demek ki parayla olmuyor. Her şey planlı ve programlı olmadı” ifadelerini kullandı.

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adana demirspor Şimşekler Grubu ADS-DER

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