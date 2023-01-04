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Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi

04.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan hakaret içeriklerine ilişkin çok sayıda kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük yazarlarından şikayetçi oldu. Akçıl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu aktardı

Şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını iddia eden Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Sinan Akçıl Ekşi Sözlük

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