Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci defa evlendi!

2018 yılında Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti 9 aylık evliliğin ardından boşanmıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift 2020 yılında barışmıştı.

Yeniden evlilik kararı alan Akçıl ile Kıratlı geçtiğimiz Ocak ayında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.



Ünlü Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen törenle bir kez daha mutluluğa 'evet' dedi.

Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı.

Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

Salgın nedeniyle sade bir törenle evlenen çift, balayına Como Gölü’ne gidecek.

Burcu Kıratlı da sosyal medya hesabından nikah fotoğraflarını paylaştı.



