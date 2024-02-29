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Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı! Seçim şarkısını da yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 17:26
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Cumhur İttifakı İBB Başkanı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.

Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”

kapak sinan kurum

Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Akçıl'a teşekkür etti.

sinan akçıl

Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı.

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Murat Kurum Sinan Akçıl gençler ele
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