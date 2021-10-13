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Sinan-Ayşe Engin çiftinin kızları Elif avukat oldu!

13.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Sinan Engin ile Ayşe Engin'in geçtiğimiz temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kızı Elif, stajını tamamladı. Kızını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik eden anne Engin, "Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah" ifadelerini kullandı.

Sinan-Ayşe Engin çiftinin kızları Elif avukat oldu!

Sinan Engin ile Ayşe Engin, büyük bir gurur yaşadı. Çiftin kızları Elif, geçtiğimiz yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.
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"YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"

Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu. Anne Engin, sosyal medya hesabından kızının cübbeli fotoğrafını paylaştı. Kızını tebrik eden Ayşe Engin, "Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım." ifadelerini kullandı.

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Sinan Engin de kızının bu karesini Instagram'dan "Canım kızım." notuyla yayınladı. Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin kızına tebrik mesajları yağdı.

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