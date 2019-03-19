'G.Saray F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenecek'

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iddialarda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenecek. İçimde öyle bir his var. Bu sefer Galatasaray kazanacak.
"F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İ YENECEK"
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi favori yok demiştim. Ama Galatasaray maçı farklı. Bu sefer Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da Başakşehir'i yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray da Başakşehir'i yenecek. Kim şampiyon olur bilmiyorum ama Başakşehir olursa, 1-2 puanla olur.
"NET SÖYLÜYORUM"
Bu kez net söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek. Eğer büyücü amca müsade ederse, Galatasaray bu sene kazanacak.
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