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  4. Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı! "Acun özel olarak ilgileniyor, anlaşma %95 tamam"

Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı! "Acun özel olarak ilgileniyor, anlaşma %95 tamam"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 08:35
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de listenin başındaki isim olan Anderson Talisca'dan gelecek iyi haber beklenirken, Sinan Engin canlı yayında bu transfere dair bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı! "Acun özel olarak ilgileniyor, anlaşma %95 tamam"
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken, şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

İLK HEDEF: TALISCA

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Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler'de taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken yönetimin ocak ayındaki ilk hedefi Brezilyalı yıldız olmuştu.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

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Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalılar Fred ve Becao ile de temasta olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili olara futbol yorumcusu Sinan Engin canlı yayında Brezilyalı yıldız için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"%95 ANLAŞTI"

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Engin açıklamasında 'Acun Ilıcalı Talisca transferiyle özel olarak ilgileniyor, Ilıcalı Al Nassr'la yüzde 95 anlaştı. Talisca Fenerbahçe'deki tüm sorunları çözer. Tek forvet oynarsın arkada Talisca, çift forvet oynarsın Talisca o forvetlerden biri olur. Yani oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

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transfer Süper Lig Sinan Engin fenerbahçe talisca
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