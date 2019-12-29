Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Eski Beşiktaş Yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin, bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya attı.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Talisca için resmi teklif yapıldı" dedi. Engin ayrıca, Galatasaray'ın Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de prensip anlaşmasına vardığını belirterek, "Ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor" dedi.
Sinan Engin, Talisca ile ilgili açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic (TT) oldu. Galatasaray taraftarları, "Sinan Engin" etiketi altında Talisca ile ilgili paylaşımlar yaptı.
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