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Sinan Gümüş, Beşiktaş ile anlaştı

02.06.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan ve Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği Sinan Gümüş'ün menajeri, Beşiktaş'la temas kurdu. Geçen sezon olduğu gibi bonservissiz transferler yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Sinan Gümüş ismine sıcak baktı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istememesi halinde Sinan, Beşiktaş formasını giyecek.

Sinan Gümüş, Beşiktaş ile anlaştı

Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'den sonraki durağı Beşiktaş oluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmayı düşünen Sinan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncusu için Beşiktaş'la görüştü.

TARİHE GEÇECEK

Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmesi halinde Sinan Gümüş tarihe geçecek. Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta top oynayan futbolcular arasına kendine yazdıracak olan Sinan Gümüş'ün bu transferi çok istediği öğrenildi.

BELİRLEYİCİ FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Sinan cephesi, transfer için yeşil ışık yaktı ama top Fenerbahçe'de. Sarı-Lacivertliler, oyuncusundan bonservis bedeli istemezse Sinan Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Başkanlık seçimi ve hocanın belli olmasının ardından bu transferin durumu netlik kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi topcu olsaydı fenerde oynardı
Eyşaaaannn

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