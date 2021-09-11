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Sinan Gümüş: Kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim

11.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve Fenerbahçe'de olmaktan da her zaman gurur duydum" dedi.

Sinan Gümüş: Kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve transfer döneminde de herhangi bir kulüple anlaşamayan Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Gümüş, şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli Fenerbahçe taraftarları! Son günlerde benimle ilgili birçok haber yapıldı, birçok 'bilgi' başlığı altında söylentiler yayıldı. Ama ben sizinle sadece gerçekleri paylaşmak istiyorum. Ben Fenerbahçe'mize geldiğimde, kamuoyuna hiçbir zaman yansımayan çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp sizi istiyorsa, fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bu fedakarlığı hem maddi hem de manevi anlamda sonuna kadar yaptım. Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı, anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım, Genova'da bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Her zaman olduğu gibi, formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım, ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu. Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi, ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim, her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da, maalesef transfer gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı. Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve Fenerbahçe'de olmaktan da her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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