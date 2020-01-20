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  4. Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti. Bugün resmi imzayı atan 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte takıma dahil oldu.
5 yıl boyunca Galatasaray’da top koşturan sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon İtalya’nın Genoa takımına transfer olmuştu. Antalyaspor’un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi’nde detaylı kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kendisini sezon sonuna kadar Antalyaspor’a bağlayan resmi imzayı bugün atan 26 yaşındaki futbolcu, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte takıma dahil oldu.

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

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