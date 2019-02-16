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Sinan Gümüş'ten şok sözler: 4 milyon Euro alanlar ne oynuyor?

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren Sinan Gümüş, Benfica maçından sonra isyan etti. Sinan Gümüş'ün menajerine "Burada yılda 4 milyon Euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor" dediği iddia edildi.

Sinan Gümüş'ten şok sözler: 4 milyon Euro alanlar ne oynuyor?

Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan, hatta Hatayspor karşılaşmasında protestolara maruz kalan Sinan Gümüş, Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı. 73'te Ndiaye'nin yerine oyuna giren genç golcü topu ayağına her aldığında taraftarların öfkesiyle karşı karşıya kalırken Sinan'ın bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.

SİNAN 650 BİN EURO ALIYOR
2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan Gümüş'ün moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

24 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat vererek 'Burada yılda 4 milyon Euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, sen görüşmelere başla' dediği iddia edildi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Gümüş Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sen ne sanıyordun ki salatadsary giren çıkmak istiyor bunu çıkan futbolcular bi konuunda öle o takıma gitmeyi kabul edin
Sinan bu sitemi ve şekvası ile yerden göğe haklıdır. GS.değil tüm takımlarımızın taraftarı olarak ne yazık ki TAKIM OYUNU olan futbolda başarısızlığı sadece bir oyuncuya yüklüyoruz. TAKIM OYUNLARINDA BAŞARI başta YÖNETİM,TEKNİK EKİP,OYUNCU KADROSU,TARAFTARIN BİRLİKTELİĞİ İLEDİR. Skora etkisi en az olan taraftardır amma kontrolü,adaleti yitiren taraftar başarısızlıkta etkiside artan bir faktör olur. ÜLKEMİZDE ADALETE olan güven kaybı ne yazıkki işleri daha da berbat ediyor.
bahane üreteceğine top sana geldiğinde ne yapacagını öğrensen performansını daima üste çıkarsan sözleşme önüne geldiğinde istediğin miktarı söylesen sorun kalmaz bence...
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