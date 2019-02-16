Sinan Gümüş'ten şok sözler: 4 milyon Euro alanlar ne oynuyor?

Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan, hatta Hatayspor karşılaşmasında protestolara maruz kalan Sinan Gümüş, Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı. 73'te Ndiaye'nin yerine oyuna giren genç golcü topu ayağına her aldığında taraftarların öfkesiyle karşı karşıya kalırken Sinan'ın bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.

SİNAN 650 BİN EURO ALIYOR

2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan Gümüş'ün moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

24 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat vererek 'Burada yılda 4 milyon Euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, sen görüşmelere başla' dediği iddia edildi. (Akşam)

