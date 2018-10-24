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Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Galatasaray, Sinan Gümüş ile 3 yıl sözleşme uzatma kararı aldı. Oyuncunun menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün kontratının uzatılmasını istemişti.

Menajeri İstanbul'da

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Galatasaray yönetiminin 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planladığı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi.

Galatasaray yönetiminin 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planladığı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi.
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Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme ile alakalı görüşme yapmak için Sinan'ın menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etti.

Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme ile alakalı görüşme yapmak için Sinan'ın menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etti.
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Galatasaray idarecileri, Sinan'ın sözleşmesini TL'ye çevirirken oyuncusuna 3 yıllıkta imzayı attıracak.

Galatasaray idarecileri, Sinan'ın sözleşmesini TL'ye çevirirken oyuncusuna 3 yıllıkta imzayı attıracak.
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Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi ve bu akşam Schalke maçını tribünde izleyecek.

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi ve bu akşam Schalke maçını tribünde izleyecek.
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24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde de Porto ile deplasmanda oynanan maçta forma giymiş ve goller kaçırmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı. (FUTBOL ARENA)

Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde de Porto ile deplasmanda oynanan maçta forma giymiş ve goller kaçırmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı. (FUTBOL ARENA)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Sinan Gümüş

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