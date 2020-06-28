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Sınava giderken kaza yapan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde YKS sınavına giderken kaza geçiren öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi.Edinilen bilgiye göre, Sınava gitmek için ailesi ile birlikte özel otomobilleri ile yola çıkan aile Edremit Kalkım Çevre yolunda bir minübüs ile çarpıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde YKS sınavına giderken kaza geçiren öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Sınava gitmek için ailesi ile birlikte özel otomobilleri ile yola çıkan aile Edremit Kalkım Çevre yolunda bir minübüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrasında olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil yolcusu olan ve sınava yetişecek öğrenciyi alarak polis otosu ile sınav merkezine intikal ettirdiler. Öğrenci polislerin yardımıyla zamanında sınava girebildi.

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