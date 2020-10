Sınava hazırlanan gençler istedi, belediye kütüphaneyi yeniledi

Kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi

Teknik ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri de gençlerin ders çalıştığı ortamda genel temizlik yaptı. Rafların tozlarını alıp kitapları tasnif eden gönüllüler, çalışma masalarının örtülerini yeniledi. Sınavlara hazırlanan gençlerin ihtiyaç duyduğu kitapların yanı sıra kalem, silgi, not defteri, not kağıdı gibi kırtasiye malzemeleri de kütüphaneye hediye edildi. Gençlerin koronavirüs pandemisine karşı önlem alabilmeleri için kütüphaneye maske ve dezenfektan da bağışlandı.

Taflan Merkez Mahallesi’nde öğrencilerle gönüllü olarak bir araya gelip ders çalışmalarına destek veren emekli öğretmen Mümin Kaya, “Yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanımız Cemil Deveci’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize yardımcı oldukları için Allah razı olsun” dedi.

Kütüphanede Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan, lise ve üniversite sınavlarına çalışan diğer gençlere öncülük eden Hikmet Güney ise, “Biz burada gerek sınav olsun, gerek çalışma olsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi belediyemize ilettik. Sağ olsunlar, her şeyi tedarik ettiler. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.