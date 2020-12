Sincan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Sinkent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Recep Sivri ile belediye çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkan Ercan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Belediyemizin imkanları dahilinde çalışanlarımıza en yüksek zamları yaptık. Belediye olarak çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Sözleşmemizin belediyemizde çalışan arkadaşlarımıza, Belediyemize ve Sendikamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, “Sosyal yardımlarda ciddi artışlar yaptık. Ayrıca ikramiyeyi yılda 24 yevmiyeye çıkarttık. Herkes eşit olsun istedik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Çalışanlarımıza yüzde 21 ile yüzde 47 arasında zam yaptık. Ortalaması da yüzde 31’e geliyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımın emeklerinin karşılığını almaları en büyük önceliğimiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesini yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de örgütlenme sürecinde görev alanlara teşekkür ederek, “Toplu iş sözleşme görüşmelerini yürütürken iş yerlerinde iş barışını ve uzlaşma yolunu kendimize görev edindik. Bu sayede huzurlu iş yaşamını birlikte inşa edebiliriz. Bugün burada güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. Bundan sonra üyelerimize işlerini en iyi şekilde yaparak rızkımızı helalinden kazanmak kalıyor. Bu sayede hem belediyemize hem de yaşadığımız şehre görevimizi yapmış oluruz. Toplu iş sözleşmemiz üyemiz emekçi kardeşlerimize, sendikamıza ve Sincan Belediyemize hayırlı olsun” dedi.