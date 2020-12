Sincan Belediyesi kısıtlama günlerinde de hijyen sağladı

Sincan Belediyesi uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce cadde ve sokaklar dezenfekte edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöpleri toplayıp çöp konteynerlerini ilaçlı su ile yıkadı. Kısıtlamada can dostlarımız da yalnız bırakılmadı. Cuma akşamı 21.00’de başlayan ve 56 saat aralıksız süren sokağa çıkma yasağında Sincan Belediyesi ekipleri hijyen önlemlerini aldı, ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 10 personel 3 araç ile vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıldı. Ekipler, cadde ve sokaklar ile Çağlayan ve Sincan Merkez Banliyö alt ve üst geçitlerde; Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi ile Organize sanayi Bölgesi ve 12. Cadde yerleşkelerinde dezenfekte çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de rutin çalışmalarına devam etti. Çöpler toplandı, ağaçlar budandı, sokaklar temizlendi. Ekipler çalışmaların her kısıtlamada aksamadan sürdürüleceğini belirtti.

Can dostlar unutulmadı

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 2 personel, 37 noktada can dostlara ulaşarak yiyecek ve mama bıraktı. Vatandaşlardan gelen 36 adet mama talebi de karşılandı. Ayrıca yaralı ve hasta hayvanların da tedavi ve bakım işlemleri yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı can dostlarımızın yiyecek bulma ve aç kalmamaları için beslenme ile tedavi çalışmalarımız tüm kısıtlama günlerinde aralıksız devam edecektir” denildi.