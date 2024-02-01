Sincan Belediyesinden ‘çevreci’ projeler

Sincan Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla hazırladığı çevreci projeleri ile gelecek nesillere örnek oluyor. Bu projelerden biri olan 300 bin metrekarelik Sincan Park, aydınlatma ve sulama sistemlerinde tasarruf esas alınarak inşa edildi. Parkta su ihtiyacı yer altı sularından karşılanıyor. Yer altına yerleştirilen sulama depoları, akıllı sulama sistemleri ile bütünleştirildi. Parkta az su ile çok verim esası göz önünde bulunduruluyor. Akıllı sensörler yağmur yağdığında duruyor, böylece su tasarrufu sağlanıyor.

GÜNEŞ PANELLERİ İLE ENERJİ ÜRETİLİYOR

Sincan Belediyesinin Yenikent’teki ek hizmet binasının çatısına da güneş panelleri yerleştirildi. Panellerden elektrik enerjisi üretiliyor. Böylece çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneşten faydalanarak enerjiden tasarruf sağlanıyor. Güneş panelleri Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’ne de kuruldu. Sıfır atık bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan merkez, 7’den 70’e herkesi ağırlıyor. Atıkların dönüşümü, mama, kompost kurtçuk, solucan gübresi, biyogaz ve sirke üretimi gerçekleştiriliyor, üretim aşamaları ziyaretçilere anlatılıyor, geri dönüştürülen malzemeler sergileniyor. Merkezde bulunan geleneksel otantik çadırın aydınlatma ihtiyacı da panellerden temin ediliyor. Böylece elektrikten tasarruf sağlanıyor.

