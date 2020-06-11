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Sincan Belediyesinden ücretsiz YKS deneme sınavı

ANKARA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz YKS deneme sınavına girme imkanı sundu.

Sincan Belediyesinden ücretsiz YKS deneme sınavı

Dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz YKS deneme sınavına girme imkanı sundu. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan adaylar, son virajda seviyelerini görebilme fırsatı yakaladı.
İyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrenciler zorlu bir maratondan geçiyor. Sincan Belediyesi bu süreçte öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Korona virüs süreciyle eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte Sincan Belediyesi dijital ortama taşıdığı eğitim seminerleriyle öğrencilere yönelik çalışmalarını artırdı. Sınavlara motive şekilde hazırlanma ve stresle baş etme yollarının anlatıldığı seminerler, aileler ve öğrencilerden tam not aldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınav öncesi Sincan Belediyesi koordinesinde ücretsiz deneme sınavı yapıldı. Millet Kıraathanelerinde gerçekleştirilen sınavda korona virüs tedbirlerine uyularak öğrenciler maskesiz içeri alınmadı.

Sincan Belediyesinden ücretsiz YKS deneme sınavı

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