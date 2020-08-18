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  4. Sincan’da çevre dostu ekip her daim sahada görev alıyor

Sincan’da çevre dostu ekip her daim sahada görev alıyor

ANKARA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, veterinerlik hizmeti ve ilaçlama çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, veterinerlik hizmeti ve ilaçlama çalışmalarını özveri ile sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde; veterinerlik biriminde 3 veteriner hekim, 1 veteriner tekniker, 10 veteriner hizmet işçisi, 2 şoför; ilaçlama biriminde 1 ilaçlama yöneticisi, 10 ilaçlama personeli, 2 şoför; idari birimde 2 memur 4 büro personeli; dış birimlerden geçici görevle gelen 23 dezenfekte personeli ve 15 adet hizmet aracı ile 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.
Sincan Belediyesi bünyesindeki veteriner hekimler, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Yaralı hayvanlar iyileşene kadar barınaklarda bakılıyor, sağlığına kavuşanlar sahiplendiriliyor. Vatandaştan gelen taleplere de öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları itina ile değerlendiriyor. Hasta, sakat veya sahipsiz sokak hayvanlarını bildirmek isteyenler Sincan Belediyesi’nin 444-4-762 numaralı çözüm merkezini arayabiliyor. İhbarları en kısa sürede değerlendiren veteriner hekimler hayvanları alarak gerekli tedavi ve kontrolleri yapıyor.
Ocak ayından bu yana bin 213 sahipsiz köpek toplandı. 862’sinin tedavisi yapıldı, 85 köpek de sahiplendirildi. 1 Mayıs-14 Ağustos tarihleri arasında da toplam 262 köpek kısırlaştırıldı. Toplanan kedi sayısı ise 177 olarak belirtildi. 289 sokak kedisinin tedavisi yapılırken 78 adet kedi de sahiplendirildi. 13 ebabil Kuşu, 3 yılan, 2 kerkenez, 2 tavşan, 3 kirpi, 5 kaplumbağa ile 15 yabani kuşun tedavisi de yapılarak doğal ortamına bırakıldı.

Hayvan dostlarımız için 35 adet besleme noktası oluşturuldu
Sincan Belediyesi sınırlarında sokak hayvanlarını beslemek için 35 adet besleme noktası oluşturuldu. Bu besleme noktalarında yıl başından bugüne kadar 6 bin 270 kilo kuru köpek maması, 75 kilo yaş köpek maması, 3 bin 380 kilo kuru kedi maması, 23 kilo yaş kedi maması ve Et ve Balık Kurumu tarafından verilen 3 bin 680 kilogramlık atık et kullanıldı.

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