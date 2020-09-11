Sincan’da kaymakam ve belediye başkan yardımcısından korona denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, 12 farklı noktada 60 personelle korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının 10 Eylül tarihinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelgesi ile denetimler sıkılaştırıldı. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için tedbirlerini artırarak, 60 personelle denetim yaptı. Ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kıraathane, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför, internet kafe/salon, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park gibi yaşam alanlarını tek tek gezdi. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşa kontrollü sosyal hayat kuralları hatırlatıldı.

Tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen cezalar uygulandı. Zabıta ekiplerinin yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman da denetime katıldı. İlçe genelindeki iş yeri ve pazar yerlerini gezen ekipler, tedbiri elden bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardılar.

