YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sincan’da milletvekilleri yeşil sahaya indi

Sincan’da milletvekilleri yeşil sahaya indi

25.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ak Parti milletvekilleri dostluk maçı gerçekleştirildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; FİFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski futbolcu ve spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz ile spiker Ertem Şener’i belediyede ağırladı. Ardından 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumunda dostluk maçı gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekilleri Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç ve Sincan Belediyesi Meclis Üyeleri’nin katıldığı maç Ahmet Çakar’ın düdüğü çalmasıyla başladı. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda maçı dostluk kazandı.

“SİNCAN İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜNDÜ”

Karşılaşmayı değerlendiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “En keyif aldığım günlerden bir tanesiydi. Çok müstesna bir gündü benim için. Sincan için de çok özel bir gündü. Onur konuklarımız vardı, Beyaz Futbol Ekibi yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Ertem Şener kardeşimiz bizlerle birlikte oldular. Vekillerimiz, başkanlarımız sağ olsunlar bizlerle birlikte oldular. Sonra da böyle bir gösteri maçıyla kapattık. Maçta çok heyecanlıydı, üst düzey bir performans sergilendi. Bizim takım futbol olarak değilse bile siyaseten çok güçlü bir takımdı; bütün vekiller, başkanlar bizim takımdaydı. Kurtcan vekilim var, 90 dakikayı sonuna kadar çıkardı. Aynı şekilde Gençlik Kolları İl Başkanımız, İlçe Başkanımız. Tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum, hepsi renk kattı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizin altında evlenme teklifiDenizin altında evlenme teklifi
Telefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptıTelefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptı
Tavşanlı’da evinde yüklü miktarda kubar esrar maddesi bulunan şüpheli tutukladıTavşanlı’da evinde yüklü miktarda kubar esrar maddesi bulunan şüpheli tutukladı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:46
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Elmali eczanesi
Yenimahalle
Hayat eczanesi
Haymana
Güzeltepe eczanesi
Cankaya
Nur eczanesi
Camlidere
Yeni şeker eczanesi
Etimesgut
Nur çevik eczanesi
Kizilcahamam
Çalişkan eczanesi
Ayas
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.