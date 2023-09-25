Sincan’da milletvekilleri yeşil sahaya indi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; FİFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski futbolcu ve spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz ile spiker Ertem Şener’i belediyede ağırladı. Ardından 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumunda dostluk maçı gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekilleri Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç ve Sincan Belediyesi Meclis Üyeleri’nin katıldığı maç Ahmet Çakar’ın düdüğü çalmasıyla başladı. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda maçı dostluk kazandı.

“SİNCAN İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜNDÜ”

Karşılaşmayı değerlendiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “En keyif aldığım günlerden bir tanesiydi. Çok müstesna bir gündü benim için. Sincan için de çok özel bir gündü. Onur konuklarımız vardı, Beyaz Futbol Ekibi yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Ertem Şener kardeşimiz bizlerle birlikte oldular. Vekillerimiz, başkanlarımız sağ olsunlar bizlerle birlikte oldular. Sonra da böyle bir gösteri maçıyla kapattık. Maçta çok heyecanlıydı, üst düzey bir performans sergilendi. Bizim takım futbol olarak değilse bile siyaseten çok güçlü bir takımdı; bütün vekiller, başkanlar bizim takımdaydı. Kurtcan vekilim var, 90 dakikayı sonuna kadar çıkardı. Aynı şekilde Gençlik Kolları İl Başkanımız, İlçe Başkanımız. Tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum, hepsi renk kattı” ifadelerini kullandı.

