Sincik ‘eTwinningle Kabuğunu Kırıyor’ Projesi Ulusal kalite etiketi ödülü aldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesi ‘eTwinningle Kabuğunu Kırıyor’ Projesi Ulusal kalite etiketi ödülü aldı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Gülcan Kaplan 2018-2019 yıllarında e-Twinningle platformuna 2 projeyle katıldı. ‘Bir Destansın Sen Anadolu’ (Kurtuluş mücadelesinin 100. Yılının ve Çanakkale Zaferi’nin öneminin öğrencilerde kazandırılması) ve ‘Haydi Sen De Oyna‘ (Sosyal sorumluluk Projesi olarak, oyuncak kumbarası oluşturarak ihtiyaç sahibi okullarla paylaşılması) projelerini okulda öğrencileri ile başarılı bir şekilde yürüterek, Ulusal Kalite Etiketine layık görüldü.

Bu projeler öğrencilerde olumlu kazanımlarını ve etkilerini gözlemlemiş ve tüm ilçe okullarında bu platformun yaygınlaştırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçede 5 hafta süren, 5 farklı branşa ‘eTwinning’ eğitimlerini gönüllü olarak düzenlendi.

Proje bitiminde, hem öğretmenler hem de öğrenciler eTwinning ile farklı dünyalara kapılarını açmış, ve projenin deyimiyle kabuğunu kırmış, sonuç olarak 11 öğretmen ‘Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Adıyaman il genelinde ödül alan 55 Ulusal Kalite Etiketinden 11 tanesini Sincik, eTwinningle Kabuğunu Kırıyor projesindeki Sincikli öğretmenler ve bağlı bulundukları okulları aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ‘’ Sincik ilçesinde ilk defa bu kadar büyük çapta eTwinning çalışması yapması, öğretmenlerin kendilerini yetiştirmesi, kaynaşmaları, diğer il ve Avrupa ülkelerindeki öğretmenlerle iletişime geçerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişleri bizleri sevindirmiştir. eTwinnig projelerinde gösterilen bu başarılı çalışmalarından dolayı başta proje sorumlusu Fizik Öğretmeni Gülcan Kaplan ve katılım gösteren diğer öğretmenlerimize ve destek veren okullarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Milli Eğitim olarak şunun farkındayız ki kendini yetiştiren öğretmenler öğrencilere daha çok fayda sağlayacak ve başarı da artmış olacaktır. Bu bilinçle bu tür projeler Müdürlüğümüz tarafından her zaman desteklenmeye devam edecektir’’ dedi.



