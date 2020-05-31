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Sındırgı’da işletmeler 1 Hazirana hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de belediye 1 Haziran itibariyle başlayacak pandemi sürecinde yeni normal hayat tedbirleri hakkında ait işletmelerde çalışan personele eğitim toplantısı gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de belediye 1 Haziran itibariyle başlayacak pandemi sürecinde yeni normal hayat tedbirleri hakkında ait işletmelerde çalışan personele eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Hijyen kurallarından, sosyal mesafeye kadar yeni normal hayatta işletmelerde uyulması gereken hakkında personele detaylı bir eğitim verildi.
Sındırgı Belediyesine ait Zeytindalı Meydan Park, Şerif Paşa Çay Ocağı, Kışla Müze Han ve Belediye otelinde de detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı. Tesis girişleri ve belirli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturuldu.
Belediye işletmelerinde pandemi süresi ile ilgili yeni dönemle ilgili personele eğitim verildiğini ve işletmelerin dezenfekte edildiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Ülkemizi ve bütün Dünya’yı saran bir pandemi sürecinde yeni normal dediğimiz bir döneme doğru gidiyoruz. Bu süreçle ilgili 1 Haziran itibariyle kapalı olan işletmelerin çoğu artık açılıyor. İlçemizde de bulunan Zeytindalı, Kışla Müze Han, Şerif Paşa, Belediye oteli gibi belediyemize ait işletmeler var. Buralarda çalışan 20-25 personelimiz mevcut. Bu personelle alakalı yeni süreçte, halkımıza daha iyi hizmet üretebilmek, faydalı olmak ve kurallara uyarak yaşamalarını sağlayabilmek maksadıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Bilgilendirme toplantısında vatandaşımızı hem uyarmak, süreci birlikte yaşamak, sağlığımızı koruyabilmek maksadıyla personelimiz bu konuda bilgi sahibi olmuş oldular. Bundan dolayı hem personelimizin, hem vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlıklı kalmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

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