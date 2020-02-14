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Sındırgılı Yörüklerden anlamlı sevgililer günü kutlaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yörükler Derneği 14 Şubat Sevgililer gününde geleneksel olarak düzenlediği fidan dağıtımı ve lokma ikramı gerçekleştirdi.10 yıldan bu yana geleneksel hale getirilen etkinlikle bin adet çeşitli ağaç fidanı dağıtıldı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yörükler Derneği 14 Şubat Sevgililer gününde geleneksel olarak düzenlediği fidan dağıtımı ve lokma ikramı gerçekleştirdi.
10 yıldan bu yana geleneksel hale getirilen etkinlikle bin adet çeşitli ağaç fidanı dağıtıldı. Lokma hayrı ile kahvaltıda buluşan vatandaşlar keyifli sohbet eşliğinde sevgililer gününü kutladı. Yöresel sanatçılar eşliğinde folklor gösterileri de sergilendi.
Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Akkuş, her yıl 14 Şubat Sevgililer gününde geleneksel hale getirdiği fidan dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Akkuş, 14 Şubat Sevgililer Gününde fidan ve çiçek dağıttı. Dernek binasındaki fidan dağıtımına İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri de katıldı.
Akkuş, "14 Şubat Sevgililer Günü dolasıyla derneğimize gelen vatandaşlara fidan dağıtıyoruz. Bugün Sevgililer Günü, sevgilerini fidanla birlikte büyütmelerini istiyoruz. Sevgililerin birbirlerine birkaç gün sonra solacak gül yerine bir ömür boyu büyüyecek fidan vermeleri gerekiyor. Bizim Sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed ne diyor? Kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı toprakla buluşturun. Bizde dernek olarak ilçemizde her yıl örnek olması için fidan dağıtıyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sevgililer gününde sevgisini eksik etmedi, her zaman yanımızda" diye konuştu.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da sevgiye en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde herkesin birbirini sevmesi, hoş görülü olup saygı duyması temennisinde bulundu. Başkan Yavaş " Atalarımız bütün özel günleri kaynaşma, dayanışma ve birlik beraberliği arttırmak adına çeşitli etkinliklerle kutlamış. 14 Şubatta bizim kültürümüzde olmasa da bir araya gelmek, sevdiğini söylemek için bir vesile. Sındırgı sevginin, hoşgörünün en üst seviyede olduğu Yörükler diyarı. Yörükler derneğimizde geleneksel hale getirdiği fidan dağıtımı ve lokma hayrı ile vatandaşları bir araya topluyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Sevgi gönülden gönüle akan bir yoldur. Biz de gönül belediyeciliği ile sevgiyi her daim hissettirmeye her an vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:28
İkindi
16:22
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

İlter Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
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