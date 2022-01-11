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Sinead O'Connor: Oğlum cenaze törenini planlamıştı

11.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki oğlu intihar eden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, oğlunun ölümüyle ilgili İrlanda devlet kurumlarını suçlamaya devam ediyor. 2018'de Müslümanlığı seçen ünlü şarkıcı, oğlunun psikiyatrik tedavi esnasında kendi cenaze planını yazmasına rağmen taburcu edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Sinead O'Connor: Oğlum cenaze törenini planlamıştı

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlunun intiharının ardından sosyal medyadan açıklamalarına devam ediyor.

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Nothing Compares 2 U şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran, albümleri satış rekorları kıran, 2018'de Müslüman olarak adını değiştiren şarkıcı, oğlu Shane’in kendi cenazesini planladığını söyledi.

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"CENAZE PLANI NOTLARINA RAPMEN TABURCU ETTİLER"

Gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçarak hayatına son veren oğlu için hastaneyi ve devlet yetkililerini suçlayan O’Connor, “Shane bir ay önce, cenaze planlarını da içeren intihar notları bırakmasının ardından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri’ne (CAMHS) getirilmişti. Onu taburcu ettiler. Hiçbir planı olmadığını söyledi. Oysa oğlumun ‘Bir düğünden farkı olmayan cenaze töreni planladığını’ söylediği kişi itiraz etmişti. Bu kişi CAMHS psikiyatristiydi. İrlanda’ya hoş geldiniz. Düğünlerin cenaze olduğu, cenazelerin düğün olduğu yer” mesajını paylaştı.

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C’onnor, “Çocuğumun cenazesinde düğününün planıyla hiçbir benzerlik yok. Hiçbir zaman olmayacak düğünüyle. Çünkü siz amaca uygun değilsiniz” ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı, çocuğunun ölümünde kendi sorumluluğunu da kabul ederek, “Tusla, HSE ve İrlanda devleti ile birlikte çocuğumu yüzüstü bıraktığımın farkında olmadığımı sanmayın. Ve hayatında sonsuza kadar isimsiz kalacak olan diğerleri. Hepimiz kim olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz onu yenilgiye uğrattık. İrlanda’ya hoş geldiniz” notunu yazdı.

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Ünlü şarkıcı CAMHS’in yanı sıra çocuk ve aile destek kurumu Tusla’nın yetkililerini ve İrlanda devletini suçladı. C’onnor, dün de bu kurumları suçlayan paylaşımlar yapmıştı.

İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, "Tanrı İrlanda devletini affedebilir ama ben asla affetmem" demişti.

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O’Connor, "Şimdi Tusla yapacağı medya açıklamasını benimle görüşmek istiyor, kuşkusuz ki, çocuğumu İrlanda Devleti'nin elinde ölmemiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor. Tusla ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi (HSE) uluslararası sorgulamaya karşı dürüstlükten uzak bir açıklama yayımlayacak. Bir dolu yalan ve sorumluluğu kabul etmeyi reddetme. Her zamanki gibi gözetimlerinde ölen çocukların mahremiyetiyle ilgili kadir-i mutlak ve sahte endişe kisvesi altında yapacaklar bunu” demişti.
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“Tusla'nın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına, gerekli özen ve bakımı sağladıklarına dair her türlü açıklaması paçavradan ibaret tuzaktır” diyen şarkıcı, “Çok fazla çocuk öldürdüler ve bu kez kendilerini aklayamayacaklar. Tusla'nın gözetimi altında çok fazla çocuk ölüyor" ifadesini kullanmıştı.


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