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Sinekliğe sıkışan güvercin kurtarıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde pencere sinekliğine sıkışan güvercin kurtarıldı.İsmetpaşa Mahallesi Fatih Ortaokulunun yanındaki apartmanın dördüncü katın penceresinde bulunan sinekliğe takılan güvercin için mahalledeki yaşı küçük çocuklar seferber oldu.

Samsun’un Bafra ilçesinde pencere sinekliğine sıkışan güvercin kurtarıldı.
İsmetpaşa Mahallesi Fatih Ortaokulunun yanındaki apartmanın dördüncü katın penceresinde bulunan sinekliğe takılan güvercin için mahalledeki yaşı küçük çocuklar seferber oldu. Güvercin, ev sahiplerinin evde olmaması nedeniyle saatlerce pencere sinekliğine takılı kaldı. Pencere sinekliğine sıkışan güvercini gören çocuklar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ev sahibine ulaştı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve ev sahibi güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Sinekliğe sıkışarak yaralanan güvercin olay yerinde bulunan bir hayvansever tarafından tedavi edildi.

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