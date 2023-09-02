Sinem Kobal paylaşmalara doyamadı! Tatil pozları beğeni topladı

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Sinem Kobal tatil pozlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı ilk kez paylaşan ünlü ismin son paylaşımına beğeni yağdı.

Kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal mini elbisesiyle poz verdi.

Fit hali dikkat çeklen Kobal'a takipçileri "Kim der 2 çocuk annesi", "Süpersiniz" yorumlarında bulundu.

Ünlü isim en son geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kızı Leyla'nın fotoğrafını yayınlamıştı.



