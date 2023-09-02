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Sinem Kobal paylaşmalara doyamadı! Tatil pozları beğeni topladı

02.09.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena, Küçük Sırlar, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde tatilden paylaşım yapmıştı. Tatil pozlarına doyamayan Kobal yeni fotoğraflarıyla beğeni topladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Sinem Kobal tatil pozlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı ilk kez paylaşan ünlü ismin son paylaşımına beğeni yağdı.

sinem-kobal

Kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal mini elbisesiyle poz verdi.

sinem-kobal-tatil-pozu

Fit hali dikkat çeklen Kobal'a takipçileri "Kim der 2 çocuk annesi", "Süpersiniz" yorumlarında bulundu.

sson

Ünlü isim en son geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kızı Leyla'nın fotoğrafını yayınlamıştı.

sinem kobal tatil pozlarıyla büyüledi

sinem kobal

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