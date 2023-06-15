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Sinem Kobal kardeşini paylaştı, görenler inanamadı! Meğer Selena'da o da varmış

15.06.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, bu defa kardeşiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu kardeşini paylaştı. Kobal'ın kardeşiyle bu paylaşımının ardından bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı ilk defa görenler ise gözlerine inanamadı.

Sinem Kobal'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kobal'ın kardeşini görenler iki kardeşin birbirine benzemediği yönünde yorumlarda bulundular.

Sinem Kobal kardeşi paylaşım

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ın bir dönem Selena dizisinde rol aldığı da ortaya çıktı. Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti.

selena sinem kobal selana

Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü. Kerem Kobal daha sonra Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

sinem kobal kardeşiii tek

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

sinem kobal kardeşi reklam

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