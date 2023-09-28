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  4. Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdı

Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdı

28.09.2023 17:32 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adını verdikleri iki de kızı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, bugün yepyeni paylaşımlarda bulundu. Kızı Lalin'i paylaşan Kobal'ın o pozuna beğeni yağdı.

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sinem Kobal

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu fit hali ile övgüleri topluyor.

Sinem Kobal 3

Son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çeken Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

sinem kobal kızı

Kızı Lalin'e sıkı sıkı sarıldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Kobal'ın bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal 22 ailesi

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Oyuncu ünlü oyuncu

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