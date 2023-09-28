Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdı

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu fit hali ile övgüleri topluyor.

Son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çeken Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Kızı Lalin'e sıkı sıkı sarıldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Kobal'ın bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.



