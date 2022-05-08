Sinem Kobal mini elbisesiyle poz verdi! "Taş gibisin"

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı. Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, 21 Ekim 2020'de ilk kızı Lalin'i doğurmuştu. Gözlerden uzak bir hamilelik geçiren güzel oyuncu ilk kez paylaşım yaptı.

Doğuma günler kala Sinem Kobal mini elbisesi ile karnı burnunda pozunu paylaştı. Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkinci kez kız bebeği olacak olan Sinem Kobal'a Esra Erol, Demet Akalın, Miray Daner gibi isimler kalp emojisiyle destek verdi.

Sinem Kobal'ın fit görüntüsüne "Sanki karnında yastık var", "Çok fitsin", "Taş gibisin" gibi yorumlar geldi.

