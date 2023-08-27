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Sinem Kobal süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

27.08.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum kilolarından kısa sürede kurtulmuş, düzgün fiziği ile övgüleri toplamıştı. Tatil pozlarını paylaşmaya doymayan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi mini eteğiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

İki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergi için objektif karşısına geçmişti. Verdiği pozlarla adından söz ettiren Kobal sosyal medyayı salladı.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozlarına yenilerini ekledi.

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Bu kez bar masasına çıkan Sinem Kobal mini eteğiyle fit görünümünü sergiledi.

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Eskisinde de fit olan ve güzelliğini sergilediği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sinem Kobal'ın pozlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal anne

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