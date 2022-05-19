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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışında görüntülendi! Konuşmakta güçlük çekti

19.05.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi. İkinci bebeklerini kucaklarına alan çiftten İmirzalıoğlu bebeğini pusette uyurken kamerelara 'sus' işareti yaptı. Konuşmakta güçlük çeken kobal ise "Bu sefer bebeğimizin bana benziyor" dedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışında görüntülendi! Konuşmakta güçlük çekti

İkinci bebekleri Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı bebeği uyuduğu için sus işareti yapan İmirzalıoğlu daha sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'sus' hareketi sosyal medyada "İyi taktik", "Abartı hareket olmuş" yorumları aldı.

Kenan İmirzalıoğlu kızı Leyla hakkında "Annemizi çok yormayalım. Bebeğimiz 3 kilo 150 gram, 48 santim. Lalin'le kardeşi tanıştı. Lalin evde annesi olmadığı için bir şeyler olduğunu anladı. Annesi Lalin'e en başından beri bir kardeşinin olacağını anlattı. Bu sefer bebeğimizin bana benziyor. Leyla ismini ortak bir karardı" yorumunda bulundu.

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KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Orta kulak iltihabı olduğu için konuşmakta güçlük çeken Sinem Kobal, "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı da biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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