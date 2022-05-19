Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışında görüntülendi! Konuşmakta güçlük çekti

İkinci bebekleri Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı bebeği uyuduğu için sus işareti yapan İmirzalıoğlu daha sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'sus' hareketi sosyal medyada "İyi taktik", "Abartı hareket olmuş" yorumları aldı.

Kenan İmirzalıoğlu kızı Leyla hakkında "Annemizi çok yormayalım. Bebeğimiz 3 kilo 150 gram, 48 santim. Lalin'le kardeşi tanıştı. Lalin evde annesi olmadığı için bir şeyler olduğunu anladı. Annesi Lalin'e en başından beri bir kardeşinin olacağını anlattı. Bu sefer bebeğimizin bana benziyor. Leyla ismini ortak bir karardı" yorumunda bulundu.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Orta kulak iltihabı olduğu için konuşmakta güçlük çeken Sinem Kobal, "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı da biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" dedi.



